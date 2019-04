POL-LDK: Blitzeinbruch in Katzenfurt - Briefkasten gesprengt - Verdächtig am Schützenhaus - Vandalen im Waldkindergarten - Zeugen nach Flucht gesucht - Pkw zerkratzt - Rohbau leergeräumt - ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Ehringshausen-Katzenfurt: Einbruch zielt auf Tabak / Polizei bittet um Hinweise -

Heute Morgen (23.04.2019) stiegen Diebe in den Rewe-Markt im Industriegebiet "Obere Reinwies" ein. Zwischen 02.30 Uhr und 02.48 Uhr schlugen sie die Scheibe der Eingangstür ein und griffen sich aus den Regalen an der Kasse Zigarettenpackungen. Wie viele Päckchen sie erbeuteten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Einbrecher heute in den frühen Morgenstunden beobachtet? - Wem ist in diesem Zusammenhang auf der B277 zwischen Katzenfurt und Edingen ein schnell fahrendes Fahrzeug aufgefallen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger: Briefkasten gesprengt -

In der Nacht von Mittwoch (17.04.2019) auf Donnerstag (18.04.2019) vergangener Woche beschädigten Unbekannte einen Briefkasten in der Hüttenstraße. Gegen 02.00 Uhr zündeten sie einen Böller in dem Blechkasten. Ein neuer Briefkasten wird rund 100 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9180 entgegen.

Dillenburg-Frohnhausen: Unbekannter macht sich an Schützenhaus zu schaffen -

Am Freitagabend (19.04.2019) machte sich ein Unbekannter am Schützenhaus in der Unteren Waldstraße zu schaffen. Gegen 21.08 Uhr suchte er die Rückseite des Vereinsheims auf, riss die Verkabelung eines Bewegungsmelders heraus und veränderte den Sichtbereich einer Videokamera. Ob er damit einen Einbruch vorbereiten wollte und dabei gestört wurde oder, ob es sich um Vandalismus handelte, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Fest steht: Einbruchspuren konnte die Polizei am Schützenhaus nicht feststellen. Der Unbekannte ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß und trägt einen Vollbart. Er trug eine graue Mütze, eine gelbe Jacke und rauchte während der Tat. Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können oder denen die Person am Freitagabend in Frohnhausen noch aufgefallen ist, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9180 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Dillenburg-Niederscheld: Vandalen im Waldkindergarten -

Einen Schaden von rund 150 Euro ließen Unbekannte am Gelände der "Waldfüchse" im Freizeitgebiet "Hustebach" zurück. Am Osterwochenende beschädigten die Täter eine Holzsitzbank sowie einen Holztisch. Von der Bank rissen sie die Rückenlehne ab, vom Tisch brachen sie die Beine ab. Zudem versuchten sie in den Schuppen des Waldkindergartens einzudringen. Zeugen, die die Täter zwischen dem 18.04.2019, gegen 10.30 Uhr und dem 23.04.2019, gegen 07.30 Uhr beobachteten oder denen sonst in diesem Zusammenhang dort Personen auffielen, werden gebeten unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei Kontakt aufzunehmen.

Dillenburg-Niederscheld: Unfallflucht in der Adolfshütte -

Im Zeitraum von Montag (15.04.2019), gegen 20.00 Uhr bis Mittwoch (17.04.2019), gegen 19.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Gelände der Adolfshütte geparkten Golf. Der schwarze VW stand direkt an der Rückseite von Gebäude 8. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer den Außenspiegel, beide Türen und den hinteren Radkasten auf der Fahrerseite des Golfs und ließ einen Schaden von ca. 1.500 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9180 entgegen.

Dillenburg: Toyota zerkratzt -

Am Hüttenplatz vergriffen sich Unbekannte am Lack eines grauen Toyota Avensis. Der Kombi stand zwischen Freitagabend (19.04.2019), gegen 18.00 Uhr und Sonntag (21.04.2019), gegen 14.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 18-19. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter Kratzer in den Lack des Toyotas. Die Reparatur wird mindestens 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf: Diebe im Rohbau -

In der Straße "Am Hohen Rain" suchten Einbrecher einen Rohbau auf. In der Nacht von Freitag (19.04.2019) auf Samstag (20.04.2019) griffen sich die Diebe einen Winkelschleifer, einen BOSCH-Akkuschrauber, einen Stemmhammer sowie eine Schleiffräse der Marke EINHELL sowie einen Fußbodenheizungsverteiler von IMI HEIMER. Den Wert der Beute schätzt der Bestohlene rund 600 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Maschinen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Diebe in der Autobahnmeisterei -

Auf Beute aus der Autobahnmeisterei hatten es Einbrecher am Osterwochenende abgesehen. Sie öffneten gewaltsam eine Hintertür des direkt an der Anschlussstelle Ehringshausen gelegene Gebäudes und ein Fenster zu einem Lagerraum. Nach einer ersten Einschätzung der Bediensteten fehlen keine Wertsachen. Die Einbruchschäden belaufen sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen und Fahrzeugen zwischen dem 18.04.2019 und dem 23.04.2019 an der Autobahnmeisterei, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Einbruch in Schwesternwohnheim -

Im Schwesternwohnheim in der Forsthausstraße drangen Diebe in eine Wohnung ein. Zwischen Freitag (19.04.2019), gegen 10.30 Uhr und Montag (22.04.2019), gegen 17.30 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür auf und suchte nach Beute. Ob sie etwas mitgehen ließ, kann momentan noch nicht genau gesagt werden. Zeugen des Einbruchs werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Hüttenberg-Rechtenbach: Lack verkratzt -

Zwei in Höhe der Hausnummer 1 der Weidenhäuser Straße geparkte Pkw gerieten am Ende der zurückliegenden Woche in den Fokus unbekannter Vandalen. In der Nacht von Donnerstag (18.04.2019) auf Freitag (19.04.2019) zerkratzten sie die Beifahrerseiten eines schwarzen 5er BMW sowie eines grauen Ford C-Max. Der Gesamtlackschaden summiert sich auf rund 1.800 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Scheibe und Leuchte beschädigt -

Unbekannte beschädigten die Bushaltestelle "Am Bahnhof". Im Zeitraum von Freitag (19.04.2019), gegen 20.00 Uhr und Samstag (20.04.2019), gegen 10.55 Uhr schlugen sie die Sicherheitsscheibe ein und zerstörten die Innenbeleuchtung. Der Sachschaden liegt bei ca. 750 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

