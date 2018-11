Dillenburg (ots) - Herborn -Roller gestohlen

In der Alsbachstraße entwendeten Unbekannte am Mittwoch (28.11.2018) zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr einen blauen Roller der Marke Honda. Der 22-jährige Eigentümer hatte das Zweirad am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6 mit einem Kettenschloss gesichert abgestellt. Die Diebe stahlen das Kleinkraftrad samt Schloss. Am Roller waren keine Kennzeichen angebracht. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar - Lautsprecherboxen abmontiert und mitgenommen

Dreiste Diebe machten sich zwischen Sonntag (25.11.2018), 18:00 Uhr und Dienstag (27.11.2018), 12:00 Uhr an der Beschallungsanlage der Eislauffläche am Domplatz zu schaffen. Sie montierten zwei Lautsprecherboxen ab und stahlen diese. Die Boxen haben einen Wert von 760 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter der Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar - Mehrfamilienhaus mit Farbe beschmiert

Unbekannte Schmierfinken beschmutzen eine Hauswand in der Brückenstraße. Mit verschiedenen Farben besprühten sie zwischen Donnerstag (22.11.2018), 18:00 Uhr und Samstag (24.11.2018), 21:00 Uhr großflächig die Wand und einen Gehweg. Die Wetzlarer Polizisten beziffern den Schaden auf 400 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Platte Reifen

Im Zeitraum zwischen Sonntag (25.11.2018), 17:00 Uhr und Mittwoch (28.11.2018), 10:25 Uhr stach ein Unbekannter mit einem scharfen Gegenstand alle vier Reifen eines Räumfahrzeugs platt. Der Citroen parkte auf einem Parkplatz in der Siegmund-Hiebe-Straße. Der Schaden beläuft sich auf 350 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

