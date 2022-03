Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Essen-Wörthstraße, Südostviertel, 16.03.2022, 20:06 Uhr (ots)

Bereits gestern Abend (16.03.2022) wurde die Feuerwehr Essen in das Südostviertel alarmiert. Die ersten Feuerwehrkräfte sahen eine schwarze Rauchentwicklung aus dem zweiten Obergeschoss eines viereinhalbgeschossigen Mehrfamilienhauses. Der Treppenraum war bereits verraucht. Alle Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Kontrolle des Treppenraumes und zur Brandbekämpfung in das Objekt. Der Brandherd in der Decke eines Badezimmers konnte mit Hilfe einer Wärmebildkamera schnell lokalisiert und mit einem Strahlrohr abgelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte und einem Rettungswagen für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell