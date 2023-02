Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf-

Schöningen, Esbeck, Am Kakelsberg (ots)

Samstagnachmittag, 25.02.23, 16:00 Uhr

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und entkommen unerkannt mit Diebesgut.

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, meldeten Hausbesitzer über Notruf, dass soeben jemand in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kakelsberg (Esbeck) eingebrochen sei. Die Meldenden hielten sich bis zum Eintreffen der Polizei versteckt. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort jedoch keinen Täter mehr antreffen; dieser entkam zwischenzeitlich unerkannt. Bei der weiteren Aufnahme wurde festgestellt, dass die Kellertür aufgebrochen war und einige Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Rufnummer 05352-951050 zu melden.

