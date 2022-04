Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Eine Reihe von Verkehrsunfallfluchten beschäftigt das Polizeikommissariat Helmstedt. Zeugenaufruf

Helmstedt (ots)

Neben der Verkehrsunfallflucht in den Frellstedter Serpentinen beschäftigten zwei weitere Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht die Polizei Helmstedt. In der Werner-von Siemens-Straße wurde am Freitagnachmittag ein VW Golf aus Haldensleben beschädigt. Ein unbekannter Pkw war gegen den Golf gefahren und der Fahrer hatte sich unerlaubt entfernt. Die 57-jährige Fahrerin stellte fest, dass innerhalb von 20 Minuten ein unbekannter Pkw gegen die hinter rechte Tür gefahren ist. Der Schaden wurde auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Eine weitere Verkehrsunfallflucht geschah am selben Tag zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr in Wolsdorf. Im Mühlenweg war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gestoßen. Die Beamten der Polizei Helmstedt folgten einer Spur von Fahrzeugteilen, die zu einem Audi gehörten und fanden diesen schließlich auf einem Privatgrundstück in Wolsdorf beschädigt vor. Gegen den älteren Fahrer wurden ebenfalls Ermittlungen wegen Fahrerflucht eingeleitet.

Polizei Wolfsburg