Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrraddiebstahl Sachbeschädigung an Pkw

Helmstedt (ots)

Fahrraddiebstahl

Helmstedt, Walbecker Straße 16.02.2022, 19.00 Uhr bis 17.02.2022, 07.00 Uhr

Ein unter einem Carport abgestelltes schwarzes Damenfahrrad der Marke ElmBike wurde entwendet. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Pkw, Außenspiegel zerstört Helmstedt, Kybitzstraße und Juliusplatz 18.02.2022, 11.30 bis 19.02.2022, 13.00 Uhr

Die Eigentümer zweier Pkw stellten Beschädigungen an ihren Fahrzeugen fest. Mutwillig wurden jeweils die linken Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Der beschädigte VW Transporter wurde in der Kybitzstraße abgestellt, der angegangene Ford Fiesta parkte am Juliusplatz. Der Gesamtschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

