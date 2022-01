Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte beschädigen Giraffen-Skulptur - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

01.01.2022, 14.05 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Samstagnachmittag die weiße Giraffen-Skulptur auf der Grünfläche an der Braunschweiger Straße in Brand zu stecken. Dies gelang nicht, dennoch wurde die Skulptur beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Am Samstagnachmittag verständigte eine 27-jährige Zeugin die Polizei und teilte mit, dass die Giraffen-Skulptur an der Braunschweiger Straße brennen würde. Die alarmierten Polizeibeamten konnten keinen Brand mehr feststellen. Jedoch war ein Ohr der weißen Giraffe durch ein Feuer beschädigt und angeschmort. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurden zwei Personen auf einem E-Scooter in der Nähe der Skulptur gesehen. Die Ermittler suchen diese Personen als Zeugen.

Die Polizei hofft auf Fußgänger oder Autofahrer, die zur Tatzeit Personen an der Skulptur bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05361/4646-0 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell