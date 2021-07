Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in ein Umspannwerk - Täter richteten Schaden an

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Büttenstedter Weg

08.07.2021, 16.00 bis 12.07.2021, 08.55 Uhr

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in das Umspannwerk am Büttenstedter Weg in Helmstedt ein. Dabei brachen sie mehrere Türen auf und beschädigten diverse Fensterscheiben. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Als am Montagmorgern ein Mitarbeiter der Firma zur Arbeit kam, bemerkte er ein offen stehendes Rolltor. Bei einer näheren Absuche stellte er weitere aufgebrochene Türen fest und verständigte umgehend die Polizei. Bei der Tatortaufnahme wurden weiterhin zerstörte Fensterscheiben sowie offensichtlich durchsuchte Räume festgestellt. Die Höhe des Diebesgutes ist zur Zeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell