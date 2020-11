POL-WOB: Helmstedt: Polizei sucht Zeugen zu Wohnhauseinbruch

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Schweriner Straße 18.11.20, 16.45-17.45 Uhr

Offenbar die früh einsetzende Dämmerung nutzten am späten Mittwochnachmittag in Helmstedt unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter erbeuteten mehrere Schmuckstücke und ließen eine Handtasche mit Mobiltelefon und Fotoapparat mitgehen. Bei der Tatortaufnahme in der Schweriner Straße zeigte sich, dass die Einbrecher zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr die Tat begangen, als die Bewohner kurzzeitig nicht zu Hause waren. Durch eine zerstörte Scheibe stiegen die Unbekannten ins Einfamilienhaus ein und durchsuchten danach sämtliche Zimmer auf der Suche nach Diebesgut. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210.

