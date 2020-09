Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstähle aus Lkw-Fahrerkabinen

Wolfsburg (ots)

Am 17.09., gegen 05:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus der Fahrerkabine eines Lkw. Der Lkw stand zum Entladen von Waren an der Entladerampe des Rewe-Supermarktes in der Laagbergstraße. Die Fahrerkabine war geschlossen, aber nicht verschlossen. Dabei haben bislang unbekannte Täter den Rucksack des Lkw-Führers entwendet.

Selbiges geschah am 19.09., zu etwa gleicher Uhrzeit. Ein Lkw stand an der Entladerampe des Aldi-Supermarktes im Südkopfcenter. Auch hier entwendeten unbekannte Täter eine Tasche des Lkw-Fahrers, die sich in der nicht verschlossenen Fahrerkabine befand.

