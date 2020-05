Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 20-jähriger Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße 25.05.20, 15.35 Uhr

Am Montagnachmittag wurde einem berauschten 20 Jahre alten Wolfsburger bei einer Verkehrskontrolle die Weiterfahrt untersagt. Dem jungen Fahranfänger wird vorgeworfen, unter Drogeneinfluss seinen Pkw gesteuert zu haben. Den Ermittlungen zufolge fuhr der 20-Jährige mit seinem Golf um 15.35 Uhr in eine stationäre Verkehrskontrolle von vier Polizisten auf der Dieselstraße. Als die Beamten bei einem Diagnostiktest feststellten, dass der Wolfsburger leichtes Muskelzucken im Oberschenkel und leichtes Lidflattern aufwies, wurde er einem Drogenschnelltest unterzogen. Dieser Test ergab ein positives Ergebnis auf THC, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten. Daher wurde dem Fahranfänger eine Blutprobe entnommen und die Führerscheinstelle über den Verstoß informiert. Der 20-Jährige hatte eingeräumt, vor etwa einem Monat einen Joint geraucht zu haben. Zusätzlich muss sich der Wolfsburger wegen Drogenbesitz verantworten.

