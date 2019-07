Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrer erliegt schweren Verletzungen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Westrampe 22.06.2019 / 05.07.2019

Der am Samstag, 22.06.2019 in Fallersleben auf der Straße Westrampe schwer verunglückte Motorradfahrer aus dem Landkreis Gifhorn ist am gestrigen Nachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 36-Jährige hatte am Samstagmittag gegen 12.18 Uhr nach einem Überholmanöver die Kontrolle über seine 750er Suzuki verloren und war in die Leitplanke geraten. Anschließend kam er mit seiner Maschine zu Fall und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde zunächst dem Klinikum in Wolfsburg zugeführt und anschließend in die medizinische Hochschule nach Hannover verlegt, wo er nun verstarb.

