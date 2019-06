Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Altpapiercontainer gerät in Brand - Polizei geht von Brandstiftung aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Ehmen, Mörser Straße 14.06.2019, 05.38 Uhr

Ein Altpapiercontainer am Fuße des Wasserturms in der Mörser Straße geriet am Freitagmorgen in Brand. Gegen 05.38 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Autofahrer Qualm aus dem blauen Altpapiercontainer aufsteigen und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Ehmen rückte daraufhin mit einem Löschtrupp aus und erstickte mit einem Wasser-Schaumgemisch den Brand. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und geht auch in diesem Fall von Brandstiftung aus. Die Beamten schließen einen unmittelbaren Tatzusammenhang zu dem Containerbrand vom Vorabend in Sülfeld (wir berichteten) nicht aus. Wie hoch der Schaden an dem Container ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass anderen Autofahrern, Passanten oder Hundebesitzern die mit ihrem vierbeinigen Freund Gassi gegangen sind verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Fallersleben unter der Rufnummer 05362/967000 entgegen.

