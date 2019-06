Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Schöningen erfolgreich gegen fahruntüchtige Verkehrssünder

Wolfsburg (ots)

-Schöningen, Salzstraße -01.06.2019, 15:43 Uhr- Bereits am Samstag konnte ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Harz unter Alkohol- und Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen werden (wir berichteten).

-Schöningen, Salzstraße -01.06.2019, 19:01 Uhr- Am frühen Samstagabend konnten die Polizeibeamte einen 28-Jährigen aus dem Bördekreis mit seinen Golf Cabrio auf der Salzstraße stoppen. Der junge Mann wurde bereits vergangene Woche unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln kontrolliert. Offensichtlich schien er nicht viel dazu gelernt zu haben. So räumte er ein, die vergangene Woche mehrfach Drogen konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung seines PKW konnte die Beamten weitere Drogen auffinden. Auch diesmal musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Den 28-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro, sowie ein Strafverfahren wegen Drogenbesitz.

-Schöningen, Oschersleber Straße -02.06.2019, 12:39 Uhr- Am Sonntagmittag fiel den aufmerksamen Beamten ein Audifahrer ohne Sicherheitsgurt auf. Bei der folgenden Kontrolle des Audi A3 auf der Oschersleber Straße wurde festgestellt, dass für den Wagen seit einem Monat kein Pflichtversicherungsschutz mehr bestand. Das Fahrzeug wurde noch an der Kontrollstelle stillgelegt. Im Weiteren ergaben sich Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung des 21-Jährigen. Dieser gab routiniert an, regelmäßig Marihuana zu konsumieren. Da er einen freiwilligen Drogenschnelltest verweigerte, ordneten die Beamte eine Blutentnahme an. Gegen den jungen Schöninger wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ihm droht nun ein Fahrverbot, sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis.

