Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt - Diebe stehlen Ford SUV - Schadenshöhe 24.000 Euro

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Bahnhofstraße 29.04.2019, 06.15 Uhr - 29.04.2019, 16.15 Uhr

Einen erst zwei Jahre alten Ford Kuga im Wert von 24.000 Euro entwendeten PKW-Diebe im Laufe des Montags in Helmstedt.

Der 48 Jahre alte Besitzer aus dem Bördekreis in Sachsen-Anhalt hatte den schwarzen SUV am Montagmorgen, um 06.15 Uhr, in der Bahnhofstraße abgestellt. Als er den PKW dann am Nachmittag, um 16.15 Uhr, wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf 24.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der geparkten Fahrzeuge in der Bahnhofstraße gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer 05351-5210 zu melden.

