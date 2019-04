Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Masurenweg 01.04.2019, 17.00 Uhr - 02.04.2019, 06.40 Uhr

Auf der Suche nach Bargeld sind Unbekannte zwischen Montagnachmittag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.40 Uhr in die Räumlichkeiten einer Schule im Masurenweg eingebrochen. Die Täter öffneten dabei gewaltsam einen Kellerschacht und das dahinterliegende Fenster und gelangten so ins Innere der Schule. Anschließend betraten und durchsuchten die Unbekannten verschiede Räume. Hierbei erbeuteten sie eine unbekannte Summe an Bargeld und zwei Bluetooth-Lautsprecher. Danach verließen die Einbrecher den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Den Gesamtschaden den die Unbekannten anrichteten schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Die Ermittler hoffen darauf, dass die Täter von Passanten oder Anwohnern beobachtet wurden und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

