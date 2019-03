Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Sonnenstudio - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

OT Detmerode, Detmeroder Markt 20.03.2019, 19.00 Uhr - 21.03.2019, 08.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen von Mittwoch auf Donnerstag in ein Sonnenstudio im Ortsteil Detmerode ein. Den Unbekannten gelang es, zwischen 19.00 Uhr am Abend und 08.30 Uhr am nächsten Morgen, ein Fenster des im Detmeroder Markt gelegenen Gewerbes gewaltsam zu öffnen. Anschließend durchsuchten sie die Geschäftsräume. Als Beute blieb ihnen aber nur eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens beträgt 750 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Einkaufszentrums gesehen haben, werden gebeten sich mit der Dienststelle in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

