Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben - Diebe stehlen Audi Cabrio

Wolfsburg (ots)

Fallersleben, Thomas-Mann-Straße 20.03.2019, 22.25 Uhr - 21.03.2019, 07.30 Uhr

Auf ein Cabrio der Marke Audi hatten es Diebe im Ortsteil Fallersleben abgesehen. Die bisher unbekannten Täter schlugen in der Zeit von Mittwochabend, 22.25 Uhr bis zum Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr, in der Thomas-Mann-Straße zu. Den Tätern gelang es unbemerkt das erst fünf Jahre alte rote Fahrzeug, das unter einem Carport abgestellt war, zu öffnen und zu starten. Anschließend konnten sie mit ihrer Beute unentdeckt entkommen. Der Audi A 5 hat einen Wert von 30.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

