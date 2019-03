Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Süpplingen sucht Zeugen zu Unfallflucht

Wolfsburg (ots)

Landkreis Helmstedt, Frellstedt, Wolsdorfer Straße/K18 15.03.2019, 19.50 Uhr

Die Polizei Süpplingen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag im Bereich der Ortschaft Frellstedt ereignet hat. Gegen 19.50 Uhr soll, nach Angaben eines Zeugen, ein silberner Kleinwagen der Marke Ford die Wolsdorfer Straße (K18) in Richtung Wolsdorf befahren haben. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab, beschädigte zunächst das Geländer einer Brücke und kam erst im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Nach kurzer Zeit wurde der bei dem Aufprall beschädigte PKW von einem weiteren Fahrzeug, dabei könnte es sich um einen VW Sharan handeln, aus der misslichen Lage befreit und aus dem Graben gezogen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich bei der Polizei zu melden. An dem genannten Geländer entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden gesuchten Fahrzeuge oder deren Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Süpplingen unter der Telefonnummer 05355-910910 zu melden.

