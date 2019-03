POL-WOB: Diebe entwenden Navigationsgeräte

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Anemonenweg 10.03.2019, 16.30 Uhr - 11.03.2019, 04.30 Uhr

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Schreberstraße 10.03.2019, 16.00 Uhr - 11.03.2019, 07.00 Uhr

In der Nacht zu Montag drangen bisher unbekannte Täter in zwei geparkte Fahrzeuge im Stadtteil Hellwinkel ein und entwendeten daraus die Navigationsgeräte. Die jeweiligen Eigentümer hatte ihre Fahrzeuge, es handelte sich dabei um einen VW Sharan und einen VW Touran, im Laufe des Sonntagnachmittags geparkt und diese ordnungsgemäß verschlossen. Der Sharan war dabei in der Schreberstraße und der Touran im Anemonenweg abgestellt worden. Als die Besitzer ihre PKW dann am Montag wieder benutzen wollten, stellten sie fest, dass Einbrecher eine Seitenscheibe am jeweiligen Fahrzeug eingeschlagen hatten. So konnten die Täter in das Innere der Großraumlimousinen eindringen. Hier bauten sie fachgerecht die festinstallierten Navigationsgeräte aus und entwendeten diese. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich in jedem Fall auf 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

