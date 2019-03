Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räder von VW UP entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Weimarer Straße 09.03.2019, 12.00 Uhr - 10.03.2019, 06.50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Räderdiebe im Ortsteil Westhagen zu. Die Täter näherten sich scheinbar unbemerkt einem auf einer Parkpalette abgestellten VW UP. Hier bockten sie den Kleinwagen auf vier Pflastersteine auf, demontierten die Räder und entwendeten diese. Die Höhe des Sachschadens beträgt 600 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

