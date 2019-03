Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch - Diebe stehlen Schmuck

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Rostocker Straße 09.03.2019, 09.00 Uhr - 10.03.2019, 13.00 Uhr

In der Abwesenheit der Wohnungsmieter drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung im Ortsteil Westhagen ein und entwendeten dort Schmuck. Die Gesuchten verschafften sich in der Zeit von Samstag, 09.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 13.00 Uhr, zunächst über den Garten Zugang zu einer Terrasse des in der Rostocker Straße gelegenen Mehrfamilienwohnhauses. Hier gelang es ihnen gewaltsam eine Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss zu öffnen. Im Anschluss drangen die Unbekannten in die Räumlichkeiten ein, öffneten Schubladen und Schränke und durchsuchten diese nach Wertsachen. Dabei fiel ihnen der Schmuck der Mieter in die Hände. Dieser wurde von ihnen entwendet. Scheinbar konnten die Diebe den Tatort danach unentdeckt verlassen. Zur Höhe des Sachschadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

