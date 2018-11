POL-MFR: (1748) Blinden Mann beraubt - Täter stellt sich

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 1734 vom 25.11.18 berichtet wurde in den frühen Morgenstunden ein blinder Mann von einem Unbekannten beraubt. Der mutmaßliche Täter hat sich nun bei der Polizei gestellt

Gestern kam ein junger Mann zur Polizeiinspektion Mitte und gab an, den blinden Mann beraubt zu haben. Er sagte, er sei stark betrunken gewesen und könne sich nicht mehr an alles erinnern, nur dass er fünf Euro in seiner Brieftasche hatte, die vorher noch nicht dagewesen seien. Bekannte aus seinem Umfeld hätten ihm geraten, sich bei der Polizei zu stellen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und der 17-Jährige wird nun wegen Raubes angezeigt.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell