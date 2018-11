POL-WOB: Polizei führte Geschwindigkeitsmessung durch

Wolfsburg (ots) - Schöningen, L 652 19.11.2018, 15.55 Uhr - 16.40 Uhr

Die Polizei in Schöningen führte zusammen mit Kollegen aus der Bereitschaftspolizei Braunschweig am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 14.55 Uhr und 16.40 Uhr auf der Landesstraße 652 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Insgesamt stellten die Beamten dabei in gut 90 Minuten 12 Geschwindigkeitsverstöße fest, wobei neun im Bußgeldbereich lagen. Die Tagesschnellste war eine 21-jährige Schöningerin mit ihrem VW Golf, die aus Schöningen kommend in Richtung Hötensleben unterwegs war. Neben dem, dass sie statt erlaubten 70 km/h mit 115 km/h gemessen wurde, überholte sie zeitgleich, trotz durchgezogener Linie mit der deutlich überhöhten Geschwindigkeit ein Fahrzeug. Die 21-Jährige erwartet nun ein Bußgeld von 160 Euro, 2 Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und 1 Monat Fahrverbot.

