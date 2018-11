POL-WOB: Drei Fahrzeuge aufgebrochen - Navigationsgeräte entwendet

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Hellwinkel, Schreberstraße, Tulpenweg, Dahlienweg 18.11.2018, 19.00 Uhr - 19.11.2018, 07.00 Uhr

Die Polizei registrierte in der Nacht zum Montag gleich drei Einbrüche in Kraftfahrzeuge und den damit verbundenen Diebstahl der Navigationsgeräte. Die Tatzeit dürfte hier zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr liegen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 6.000 Euro. Erwischt hat es in der Schreberstraße einen grauen VW Sharan, im Tulpenweg einen blauen VW Passat und im Dahlienweg einen grünen VW Touran. Bei allen drei Fahrzeugen wurde durch den unbekannten Täter eine Scheibe zerstört und anschließend das fest verbaute Navigationsgerät entwendet. Alle Fahrzeuge standen auf Gemeinschaftsparkplätzen vor Mehrfamilienhäusern. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Geräusche wahrgenommen oder Personen beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

