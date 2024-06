POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 16.06.24

Polizei Salzgitter

Diebstahl aus Boot

Zwischen dem 14.06.24, 18 Uhr und 15.06.24, 16 Uhr kam es Im Bereich des Mittellandkanals zu einem versuchten Diebstahl aus einem Boot. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Eingangstür der Yacht aufgebrochen. Zu einem Diebstahl kam es nach bisherigem Ermittlungsstand jedoch nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Brandstiftung

Am 16.06.24 gegen 02:20 Uhr kam es in Stederdorf, Könemannshof, zu einer Brandstiftung. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Styropor-Platte entzündet, die zur Abdeckung eines defekten Fensters aufgehängt worden war. Am Fenster entstand geringer Schaden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 15.06.24 um 4 Uhr wurde in Lengede in der Broistedter Straße ein 48jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Schlüssel des Pkw wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Am 15.06.24 um 21 Uhr wurde in der Dieselstraße in Peine ein 16jähriger mit seinem Leichtkraftrad kontrolliert. Dieser war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

