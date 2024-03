POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.03.2024.

Salzgitter (ots) - Täterschaft randalierte in einer Turnhalle. Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 16.03.2024, 20:00 Uhr-18.03.2024, 08:15 Uhr. Die unbekannten Verursacher gelangten auf eine noch zu ermittelnde Art und Weise in die Turnhalle und randalierten hier erheblich. Insbesondere die Sportgeräte wurden zum Teil großflächig in der Halle verteilt und ...

