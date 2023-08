Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.08.2023.

Peine (ots)

Täter erbeuteten Werkzeug.

Peine, Wallstraße, 16.08.2023, 15:30 Uhr-17.08.2023, 07:30 Uhr.

Die unbekannten Täter hebelten in einem Baustellenbereich zwei dort befindliche Werkzeugkisten auf und erbeuteten daraus diverses Werkzeug. Es entstand hierbei ein Schaden von mindestens 1.200 Euro.

Diebesgut in nur geringer Höhe.

Peine, Speestraße, 17.08.2023, 03:00 Uhr-17.08.2023, 03:20 Uhr.

Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in eine Garage ein und konnten hier an Werkzeuge gelangen, die sie unmittelbar nutzen konnten, um in das angrenzende Wohnhaus einzudringen. Im Verlauf der Tatausführung wurde mit den Werkzeugen eine Scheibe des Hauses eingeschlagen. Die Verursacher gelangten jedoch nicht in die Räume. Die Täter erbeuteten jedoch aus der Garage alkoholische Getränke und verursachten einen Schaden in geringer dreistelliger Höhe.

