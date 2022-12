Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, den 10.12.2022

Raub einer Handtasche

Am Freitag, den 09.12.22, um ca. 12:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Lengede, Ortsteil Broistedt, der Raub einer Handtasche. Hierbei war das weibliche, 34-jährige Opfer mit einem E-Scooter auf der Bahnhofstraße unterwegs, als es plötzlich von einem von hinten kommenden männlichen Fahrradfahrer zu Boden gestoßen wurde. Anschließend ergriff der männliche Fahrradfahrer die Handtasche des Opfers und flüchtete mit seinem dunklen Mountainbike in südliche Richtung (Fahrtrichtung Salzgitter). Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem männlichen Beschuldigten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine, Tel.: 05171-9990, zu melden.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

In der Nacht zum heutigen Samstag ereignete sich in Hohenhameln in der Straße Zimmerplatz ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der verantwortliche Kraftfahrzeugführer anschließend vom Unfallort entfernt hat. Hierbei befuhr der Verunfallte vermutlich die Straße Zimmerplatz in Fahrtrichtung Peine, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei Begrenzungspfeiler beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verunfallte unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten Hinweise erlangt werden, dass es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um einen Ford Focus handeln könnte. Mögliche Hinweise zu einem Ford Focus mit einer Beschädigung am Fahrzeug, vermutlich vorne rechts, sind bitte der Polizei in Peine, Tel. 05171-9990, mitzuteilen.

