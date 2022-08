Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 31.08.2022.

Salzgitter (ots)

Öffentliche Versicherung der Bezirksdirektion Braunschweig verschenkte Sicherheitspakete an alle Erstklässlerinnen und Erstklässler der Grundschulen in Salzgitter.

Auftaktveranstaltung zur Schulanfangsaktion "Sicherheit durch Sichtbarkeit" an der Grundschule Am See.

Bei einer kleinen Feierstunde in der Aula der Grundschule Am See nahmen mehrere Vertreter*innen öffentlicher Institutionen teil.

Frau Neugebauer als Schulleitung der Grundschule begrüßte die Gäste und anwesenden Kinder.

Grußworte richteten Herr Dr. Härdrich, Stadtrat für Bildung, Soziales und Integration, Herr Seelemeyer der Bezirksdirektion der Öffentlichen Versicherung, Herr Markus Müller als 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Salzgitter sowie Frau Lacey als Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Salzgitter an das Plenum.

Heute überreichten Vertreter*innen der Öffentlichen Versicherung Braunschweig vier nachhaltige Holzkisten den Klassenlehrern*innen der ersten Klassen der Grundschule Am See. Für jedes eingeschulte Mädchen bzw. jeden eingeschulten Jungen ist ein Sicherheitspaket (eine Kinderwarnweste, ein Reflexband und ein Malbuch) vorgesehen. Insgesamt wurden über 1300 ABC Schützen an 23 Grundschulen eingeschult. Durch die Übergabe der reflektierenden Westen bzw. Reflexbänder soll die Sicherheit im Straßenverkehr durch eine bessere Sichtbarkeit der Kinder erhöht werden.

Frau Lacey verdeutlichte, dass die Schulanfangsaktion nach den Sommerferien beginnt und bis zu den Herbstferien geht. Schulwegüberwachungen zum Schulbeginn und Schulende finden an wechselnden Grundschulen statt. Zudem führen Beamtinnen und Beamte der Polizei zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich der Schulen regelmäßige Schulwegüberwachungen durch.

Zu Beginn des Jahres wurden an wichtigen Orten, die insbesondere von Schülern*innen auf dem Weg zur Schule genutzt werden, Banner mit der Aufschrift "Kleine Füße sicherer Schulweg". Achten Sie auf Kinder!" aufgehängt. Zudem wurden kleine gelbe gehende und stehende Füße auf dem Gehweg aufgesprüht.

Eltern sollen durch Markierungen angeregt werden, den Schulweg gemeinsam mit Kindern zu Fuß zurückzulegen.

Sogenannte "Elterntaxis" können eine Gefahr darstellen. Kinder versuchen, zwischen diesen Fahrzeugen auf die Straße zu treten und können hier von einem Pkw erfasst werden. Gerade zu Beginn der kalten Jahreszeit können dunkel gekleidete Kinder erst recht spät von Fahrern*innen erkannt werden. Auswertungen haben ergeben, dass dunkel gekleidete Kinder erst in einer Entfernung von 25 Metern als Personen wahrgenommen werden. Dagegen benötigt ein mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fahrender Pkw, selbst bei einer unverzüglich durchgeführten Notbremsung, einen Anhalteweg von ca. 28 Metern. Mit einer Sicherheitsweste in Verbindung mit heller Kleidung können Kinder bereits in einer Entfernung von 140 Metern wahrgenommen werden. Dies bedeutet, dass Fahrer*innen 140 Meter Zeit haben, zu reagieren und zu bremsen.

Alle Vertreter*innen freuten sich sehr über die Geschenke und machten deutlich, dass dies ein wertvoller Beitrag ist, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Ein großes Dankeschön richten wir an den Schulchor der Grundschule Am See, die mit mehreren Liedern das Publikum begeisterte.

