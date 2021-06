Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 11. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Schaufensterscheibe eingeworfen, Ware entwendet

Freitag, 11.06.2021, gegen 03:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter warf am frühen Freitagmorgen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Breiten Herzogstraße mit einem Stein ein. Nach ersten Feststellungen wurden zumindest zwei Mobiltelefone aus der Auslage entwendet. Durch einen Zeugen konnte eine männliche Person mit einem weißen Kapuzenshirt und Rucksack beobachtet werden. Diese unbekannte Person entfernte sich anschließen in unbekannte Richtung. Zum entstanden Schaden und zum Wert des Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell