POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.01.2021

PeinePeine (ots)

- Silvester 2020 -

Insgesamt war ein im Vergleich zu den Vorjahren eher ruhiger Silvesterverlauf durch die Polizei Peine zu verzeichnen. Die Bürgerinnen und Bürger hielten sich größtenteils an die aktuellen Corona-Regelungen. Jedoch kam es in diesem Zusammenhang u. a. auch zu nachfolgend angeführten Einzelfällen.

Auflösung einer Corona-Party Peine, Woltorfer Straße, 31.12.2020, 21:56 Uhr

Am Silvesterabend musste im Bereich der Woltorfer Straße in Peine eine Feierlichkeit mit sechs Gästen durch die Polizei Peine aufgelöst werden. Ursächlich waren Verstöße gegen die aktuelle Fassung der Nds. Corona-Verordnung. Es folgten jeweils die Einleitung entsprechender Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Auflösung einer Corona-Party Ilsede, Oberg, In der Gummelstätte, 01.01.2021, 01:39 Uhr

Am Neujahresmorgen musste im Bereich der Straße In der Gummelstätte in Oberg eine Feierlichkeit mit 11 Gästen durch die Polizei Peine aufgelöst werden. Ursächlich waren Verstöße gegen die aktuelle Fassung der Nds. Corona-Verordnung. Es folgten jeweils die Einleitung entsprechender Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Entzündung eines sog. Polenböllers Peine, Friedrich-Ebert-Platz, 31.12.2020, 21:10 Uhr

Am Silvesterabend kam es gegen 21:10 Uhr zur Zündung eines sog. "Polenböllers" im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes in Peine. Der hierfür verantwortliche 18-jährige Peiner konnte im Beisein weiterer zwei Personen (18- und 35-jährig) an der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Im Rahmen der polizeilichen Kontrollmaßnahmen konnten überdies weitere zehn pyrotechnische Gegenstände ausländischer Herkunft bei diesem aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Aufgrund der in diesem Rahmen festgestellten Verstöße gegen die aktuelle Fassung der Nds. Corona-Verordnung, hier Zusammenkunft von Personen aus drei Haushalten unter Nichteinhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln, wurden ferner entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen alle drei Personen eingeleitet.

