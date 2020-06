POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 30.06.2020

Polizei Salzgitter

Linienbus brannte aus

Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand eines Busses auf der B 444 in Höhe der Wendesser Landstraße in Peine informiert. Der 59-jährige Busfahrer aus der Region Hannover habe zunächst Brandgeruch wahrgenommen und anschließend Flammen aus dem Motorraum schlagen sehen.

Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus.

Trotz sofortiger eigener Löschversuche konnte der Fahrer ein Ausweiten der Flammen nicht verhindern. Die eintreffende Feuerwehr löschte schließlich den Brand.

Der Bus wurde durch das Feuer stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die B 444 von der Wendesser Landstraße bis zum Mühlenkreisel derzeit voll gesperrt.

