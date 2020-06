POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 30. Juni 2020:

Polizei Salzgitter

Schladen: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Montag, 29.06.2020, gegen 19:20 Uhr

Eine Streife der Polizei Schladen kontrollierte am Montagabend einen 54-jährigen Autofahrer der zuvor im Bereich der Tankstelle, Im Gewerbegebiet, in Schladen mit seinem Auto gefahren war. Schon hier war er Zeugen aufgrund seines mutmaßlich hohen Alkoholisierungsgrades aufgefallen, diese Zeugen hatten daraufhin die Polizei informiert. Da sich die offenbar sehr hohe Alkoholisierung bei der Kontrolle bestätigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein des 54-Jährigen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem musste er aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner zunehmenden Aggressivität in das Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung eingeliefert werden.

