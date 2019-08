Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.08.2019. Wir suchen Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Peine, Celler Straße dortiger Einkaufsmarkt, 31.07.2019, 19:15 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe ein schwarzes Fahrzeug beim Einfahren in eine Parklücke einen dort abgestellten grünen Mercedes am linken Spiegel beschädigt und einen Schaden in Höhe von 100 Euro verursacht. Zeugen hatten den Unfall bemerkt und das Kennzeichen des Verursachers notiert.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben nunmehr, sich das Kennzeichen des Flüchtigen möglicherweise falsch abgelesen wurde. Daher bittet die Polizei, dass sich genau dieser Zeuge bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 meldet. Ihre Aussage wäre für die Ermittler von Bedeutung.

