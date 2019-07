Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 30. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Gartenlauben Ziel von Einbrechern

Sonntag, 28.07.2019, 18:00 Uhr, bis Montag, 29.07.2019, 09:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang nicht ermittelte Täter nach Aufbrechen von Türen oder Fenstern in acht Gartenlauben des Kleingartenvereines "Sandkamp", Neue Dorfstraße, Schladen, ein. Aus den Lauben wurden verschiedene Gartengeräte sowie vorgefundene Alkoholika und Leergut entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000,-- Euro geschätzt. Hinweise 05331 / 933-0.

Börßum: Einbruch

Sonntag, 28.07.2019, 19:00 Uhr, bis Montag, 29.07.2019, 05:50 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Aufenthaltsraum innerhalb des Bürogebäudes zum Kieswerk in Heiningen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld entwendet.

