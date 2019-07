Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.07.2019. Täter randalierte in Salzgitter, urinierte in der Öffentlichkeit, spuckte und trat in Richtung der Polizei und leistete Widerstand.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Christian-Willmer-Straße, 02.07.2019, 23:50 Uhr.

Die Beamten aus Salzgitter wurden zu einem Einsatz in die Christian-Willmer-Straße gerufen. Ein 24-jähriger Mann soll in dem Bereich randaliert haben sowie lautstark herumgebrüllt haben. Weiterhin soll er gegen eine Haustür uriniert und an selbiger zwei Glaseinsätze beschädigt haben.

Beim Eintreffen der Beamten flüchtete der Mann, konnte jedoch von den Beamten festgehalten werden. Der Mann habe nunmehr in Richtung der Beamten gespuckt und in ihre Richtung getreten. Daraufhin wurde der Mann zur Gefahrenabwehr zur hiesigen Dienststelle gebracht. Der Mann hatte offensichtlich fast 3 Promille Alkohol im Blut. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

