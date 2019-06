Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter aus Anlass der Komplettentwendung eines Wohnanhängers

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines Wohnanhängers - Ort: 38239 Salzgitter Drütte, Zu den Rotten. Zeit: Samstag, 15.06.2019, 17:00 Uhr - Sonntag, 16.06.2019, 08:50 Uhr. Hergang: Schreck am frühen Sonntagmorgen für ein Salzgitteraner Ehepaar (54 und 66 Jahre alt). Im genannten Zeitraum haben bislang unbekannte Täter den weißen Wohnwagenanhänger des Ehepaares, der im vorderen Bereich eines Privatgrundstücks abgestellt war, entwendet. Bei dem Wohnwagen handelt es sich um ein Produkt von Tabbert mit der Typbezeichnung Vivaldi. Der Anhänger war mit einem speziellen Bolzenschloss diebstahlgesichert. Die Schadenshöhe liegt bei über 25.000 Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

