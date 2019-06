Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.06.2019. Nachtrag zur ursprünglichen Pressemitteilung vom 04.06.2019.

Salzgitter (ots)

Salzgitter Täter versuchten in Salzgitter in gleich 5 Fällen Hauseingangstüren gewaltsam zu öffnen. Salzgitter, Kranichdamm, 02.06.2019, 22:00 Uhr-03.06.2019, 14:00 Uhr.

Ergänzend zu der Pressemitteilung vom 04.06.2019 sind nunmehr weitere Taten hinzugekommen. In derzeit 24 Fällen ermittelt die Polizei bezüglich des Einbruchsversuches in Mehrfamilienhäuser. Die Täter hatten versucht, die Eingangstüren gewaltsam aufzubrechen. Der Tatzeitraum liegt offensichtlich zwischen dem 01.-05.06.2019. Neben dem Kranichdamm sind auch Häuser im Rabenacker, im Falkenhorst und im Wildkamp betroffen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

