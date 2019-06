Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 5. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Werkzeug entwendet

Montag, 03.06.2019, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 04.06.2019, 09:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Schuppen in der Schöninger Straße verschiedenes Werkzeug. So wurden Tauchpumpen, eine Flex und ein Hochdruckreiniger der Marke Kärcher entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 400,-- Euro angegeben. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Schladen: Einbruch in die Friedhofskapelle

Freitag, 31.05.2019, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 04.06.2019, 07:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter die Tür zu einem Nebenraum der evangelischen Friedhofskapelle in Schladen auf und entwendeten hieraus einen Kompressor und vier Benzinkanister mit Inhalt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 300,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Fahrraddiebstahl

Sonntag, 02.06.2019, zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag, 02.06.2019, zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr, ein am Schwimmbad in Cremlingen angeschlossen abgestelltes Damenfahrrad. Bei dem Rad handelt es sich um ein neuwertiges Damencitybike der Marke Diamant in schwarz. Der Wert des Rades beträgt zirka 1000,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW-Lack zerkratzt

Montag, 03.06.2019, 16:00 Uhr, und Dienstag, 04.06.2019, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Montag auf Dienstag den Lack eines zum Parken in der Straße Am Herzogtore abgestellten grauen PKW BMW, 1er. Der an der linken Fahrzeugseite entstandene Schaden wird auf rund 2500,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

