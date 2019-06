Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 3. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Mofaroller entwendet

Samstag, 01.06.2019, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 02.06.2019, 09:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter einen auf dem Parkstreifen im Ahornweg in Wolfenbüttel gesichert abgestellten Mofaroller. Der Wert des Rollers der Marke Kymco wird mit 800,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Papiertonne gerät in Brand

Sonntag, 02.06.2019, gegen 21:20 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntagabend, gegen 21:20 Uhr, Im Nordring der Inhalt einer dort stehenden Papiermülltonne in Brand. Das Feuer konnte durch die Hausbewohner eingedämmt und anschließend durch die alarmierte Feuerwehr vollständig abgelöscht werden. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden.

Schöppenstedt: Sachbeschädigung an PKW

Samstag, 01.06.2019, 19:15 Uhr, bis Sonntag, 02.06.2019, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter verbogen in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Heckscheibenwischer eines zum Parken abgestellten schwarzen VW Golf, so dass dieser vollständig beschädigt worden ist. Das Fahrzeug war in Schöppenstedt, Meyenburgstraße, auf einem Privatgrundstück abgestellt. Hinweise: 05331 / 933-0.

