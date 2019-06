Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.06.2019

Peine (ots)

Einbruch in Schulgebäude

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Sonntag, 18:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Straße "Am Schulzentrum" in Ilsede ein. In dem Gebäude wurden mehrere Schränke aufgebrochen und nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro.

Einbruch in Umkleide

Während eines am Sonntag, gegen 15:00 Uhr, stattfindenden Fußballspiels in Rosenthal, brachen unbekannte Täter in die Umkleideräume der Spieler ein. Es wurden diverse Geldbörsen samt Inhalt entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr, einen am Fahrbandrand der Straße "Am Telgtkamp" in Peine abgestellten BMW. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell