POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 02.06.2019

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag um 12.20 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad ein geparkter Pkw VW Lupo durch einen bislang unbekannten Täter beim Öffnen einer Fahrzeugtür beschädigt. Trotz Ansprache entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

