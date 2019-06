Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 01. Juni 2019

Peine (ots)

Einbruch in Bäckereifiliale

In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagmorgen wurde in Stederdorf, Peiner Straße, in die dortige Filiale einer Bäckerei eingebrochen. Bisher unbekannte Personen drangen über ein Fenster in die Verkaufsräume ein. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die bisher bekannte Schadenshöhe beträgt ca. 500,- Euro.

Dieselkraftstoff entwendet

In dem Zeitraum von Samstag, 25.05.2019, bis Freitag, 31.05.2019, wurden in Peine, Woltorfer Straße ca. 40 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Radlader entwendet. Die unbekannten Täter hatten hierzu das Schloss am Tank aufgebrochen, um an den Kraftstoff zu gelangen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 55 Euro.

Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bisher unbekannte Täter in Klein Ilsede, an der Breiten Straße in ein dort stehendes Mehrfamilienhaus ein und entwendeten hieraus ein Mobiltelefon und ein Navigationsgerät. Die bisher bekannte Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Einen weiteren Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gab es am Sonntag in der Zeit von 20:45 Uhr bis 23:10 Uhr in Peine, in der Goethestraße. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um in das Gebäude einzudringen und Bargeld zu entwenden. Die bisher bekannte Schadenshöhe beträgt ca. 3.000,- Euro.

Sachbeschädigung

In Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße, auf dem dort gelegenem Sportgelände, beschädigten bisher zwei unbekannte Personen eine Holzbank, indem sie diese auf dem Sportplatz warfen, wobei eine Holzlatte zerbrach. Ein Zeuge hatte die Personen beobachtet und die Polizei informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Täter jedoch bereits entfernt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50 Euro.

Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 11:20 Uhr, kam es in Vechelde, Peiner Straße, auf dem Parkplatz des dortigen REWE-Marktes, aus Unachtsamkeit zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkws beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beträgt ca. 2.500,- Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr, wurde in Peine, auf der Breslauer Straße, ein dort abgestellter Pkw VW Passat von einem anderen Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensbegleichung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

Bahnschranke beschädigt

Am Freitag, gegen 16:50 Uhr, kam es in Peine, auf der Wiesenstraße, am dortigen Bahnübergang, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Bahnschranke beschädigt wurde. Der 84-jährige Fahrer eines Pkw Honda hatte am Bahnübergang das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage übersehen und war gegen die Bahnschranke gefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

