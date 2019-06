Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 02.06.2019 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht 01.06.19, 13:00 - 17:00 Uhr 38226 Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße

Das Fahrzeug eines 52-jährigen Salzgitteraners wurde am Samstagnachmittag durch eine/n bislang unbekannte/n Unfallverursacher/in beschädigt. Der Geschädigte habe sein Fahrzeug im o.a. Zeitraum am Kleingartenverein "Immergrün" geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe er Lackschäden an der Fahrertür seines Pkw festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung und Beleidigung 01.06.19, 05:30 - 06:40 Uhr 38226 Salzgitter, Reppnersche Straße

Drei Polizeieinsätze verursachten mehrere Jugendliche am Samstagmorgen. Nachdem es zu Streitigkeiten gekommen war, erhielten die Minderjährigen zunächst Platzverweise. Diesen kamen sie jedoch nicht nach. Eine 15-jährige Jugendliche beleidigte daraufhin den Meldenden, der abermals die Polizei alarmierte. Kurze Zeit später musste die Polizei ihretwegen ein weiteres Mal einschreiten, da die Beschuldigte ein Verkehrszeichen beschädigt hatte. Gegen die junge Salzgitteranerin wird nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.

Körperverletzung 02.06.19, 03:30 - 03:40 Uhr 38226 Salzgitter, Marienbruchstraße

Ein erheblich alkoholisierter 35-jähriger Salzgitteraner gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, von mindestens zwei Tätern im Bereich der Marienbruchstraße geschlagen worden zu sein. Anschließend habe er fußläufig flüchten können. Der Mann wurde zwecks Behandlung in das Klinikum Salzgitter verbracht. Nachdem ihm hier leichte Verletzungen attestiert worden waren, wurde die Person immer aggressiver, verweigerte jegliche weitere Behandlung und trat auch gegenüber den Polizeibeamten zunehmend aggressiv auf. Da er der mehrfachen Aufforderung zu gehen nicht nachkam, wurde er zum Zwecke der Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Die Fahndung nach den vermeintlichen Tätern zur Körperverletzung verlief derweil zunächst ergebnislos.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

