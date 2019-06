Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.06.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfallfluchten 1. Meerdorf, Woltorfer Straße, Sonnabend, 01.06.2019, 02:00 Uhr bis 10:30 Uhr 2. Vechelde, Konrad-Adenauer-Ring, Sonnabend, 01.06.2019, 20:30 Uhr bis 23:15 Uhr

In beiden Fällen wurden die abgestellten Pkw, jeweils ein Volkswagen, von anderen Verkehrsteilnehmern touchiert und die Außenspiegel beschädigt. Die Verursacher entfernten sich in beiden Fällen von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierungen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wendeburg (Tel.: 5303-2004) bzw. mit der Polizei in Vechelde (Tel.: 5302-8043730) in Verbindung zu setzten.

Betrunkener Radfahrer

Am Sonnabend, 01.06.2019, gegen 19:40 Uhr, wurde bei einem 48-jährigen Radfahrer aus Peine im Rahmen einer Kontrolle auf der Duttenstedter Straße deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Dem Peiner wurde eine Blutprobe entnommen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Mehrere Beschwerden wegen Ruhestörungen im Landkreis Peine

Im Landkreis Peine gab es am vergangenen Wochenende eine Vielzahl von Ruhestörungen, die durch laute Musik bei privaten Feiern verursacht wurden. So gab es alleine in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag 17 Beschwerden bei der Polizei. Bei sommerlichen Temperaturen feierten viele ihre Feiern im Garten. Dabei wurde dann nicht selten der Lärmpegel zur Nachtzeit überschritten.

