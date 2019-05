Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.05.2019

Peine (ots)

PKW entwendet

In der Zeit zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 07:50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen VW Eos, welcher in der Straße "Zum Holze" in Peine abgestellt war. Die Schadenshöhe beträgt ca. 7.000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstagabend erhielt die Polizei durch einen Zeugen den Hinweis auf einen PKW-Fahrer, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmittel fahren soll. Im Rahmen der Fahndung konnte der gesuchte PKW und der Fahrer in der Albert-Sergel-Straße in Peine angetroffen und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte eine Drogenbeeinflussung bei dem 22- jährigen Peiner. Ihm wurde ihm Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten

Am Montag, in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz eines Werbemittel-Handels in der Broistedter Straße abgestellten VW Polo.

Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lengede, Telefon 05344/ 7177, in Verbindung zu setzen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 18:30 Uhr, in der Hermann-Hesse-Straße in Vöhrum. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Fiat 500 wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Dienstag, gegen 10:05 Uhr, ereignete sich in der Straße "Am Wehrturm" in Stederdorf ein Verkehrsunfall. Eine 49- jährige Peinerin wollte von einem Parkplatz in die Straße "Am Wehrturm" in Richtung der Konsumstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine 60- jährige Peinerin, welche mit ihrem Fahrrad aus Richtung des dortigen Jugendzentrums kam. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Radfahrerin. Die Peinerin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht.

Diebstahl eines PKW endet mit Verkehrsunfall

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00:35 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen im Meisenweg in Peine abgestellten Audi Q5. Die Eigentümer des Fahrzeuges wurden auf den Diebstahl aufmerksam und nahmen unmittelbar mit einem anderen Fahrzeug die Verfolgung auf. Zeitgleich wurden mehrere Streifenwagen entsandt, welche das Fahrzeug kurze Zeit später auf der B 1 angetroffen konnten. Der Fahrer flüchtete von Groß Lafferde kommend in Richtung Bettmar und kam kurz vor dem Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kam in einem Straßengraben zum Stehen. Der Täter flüchtete in das angrenzende Feld-/ Waldgebiet. Trotz einer sofortigen Umstellung und Absuche, unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, konnte der Täter nicht aufgegriffen werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/ 9990 in Verbindung zu setzen.

