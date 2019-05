Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 28. Mai 2019:

Salzgitter Bad: hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Montag, 27.05.2019, gegen 16:05 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich in Salzgitter Bad, Gablonzer Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 27.500,-- Euro entstanden war. Demnach war ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem PKW auf der Gablonzer Straße in Richtung Breite Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er nahezu ungebremst auf einem am rechten Fahrbahnrand parkenden LKW mit Anhänger auf. Durch den Unfall wurden der PKW und der LKW mit Anhänger erheblich beschädigt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Salzgitter Lebenstedt: Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen

Montag, 27.05.2019, zwischen 07:00 Uhr und 10:00 Uhr

Unbekannte Täter schlugen am Montagvormittag die hintere linke Seitenscheibe eines zum Parken in der Straße An der Windmühle abgestellten VW Golf ein und entwendeten ein im PKW abgelegtes Schlüsselbund. Hinweise: 05341 / 1897-0.

