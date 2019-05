Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.05.2019

Peine (ots)

Einbruch in Schulgebäude

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule in der Theodor-Heuss-Straße in Peine ein. Über ein Kellerfenster gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Aus bislang unbekannten Gründen flüchteten sie allerdings aus dem Gebäude, ohne in weitere Räume einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Einbruch in Gaststätte

Das Ziel von Einbrechern war in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Gaststätte in der Hildesheimer Straße in Vechelde. Die Täter brachen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und entwendeten im Anschluss eine Geldkassette mit Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt ca. 370 Euro.

PKW mit Farbe beschmiert

Zwischen Sonntag, 20:15 Uhr, und Montag, 12:15 Uhr, beschmierten unbekannte Personen einen in der Kommerzienrat- Meyer-Allee in Peine abgestellten VW Golf mit Farbe. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Montag, um 13:50 Uhr, ereignete sich auf der Ilseder Straße in Höhe der B 65 in Peine ein Verkehrsunfall. Eine 38- jährige Ilsederin befuhr die B 65 aus Richtung Stahlwerkbrücke kommend und wollte mit ihrem PKW nach links auf die Ilseder Straße in Richtung Ilsede abbiegen. In Höhe der Fahrbahnmitte hielt sie schließlich nochmals an, um sich zu vergewissern, dass kein Fahrzeugverkehr mehr aus Richtung Peine kam. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 40- jähriger Peiner zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den PKW der Ilsederin auf, welche dadurch leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

