POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.05.2019 für den Bereich Salzgitter

Einbruchdiebstahl in Pkw 38239 Salzgitter-Thiede, Bert-Brecht-Straße 23.05.19, 19:00 Uhr - 24.05.19, 06:45 Uhr

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Pkw. Unbekannte Täter zerstörten die Scheibe eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entwendeten daraus elektrisches Werkzeug samt Zubehör. Der Gesamtschaden wird auf 750 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung durch Feuer 38226 Salzgitter, Am Schölkegraben, dortiger Marktplatz 25.05.19, ca. 1:10 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde ein Federspielgerät auf dem Marktplatz am Schölkegraben durch Feuer beschädigt. Bislang unbekannte Täter setzten das Spielgerät offenbar vorsätzlich mittels Pappe in Brand. Ein aufmerksamer Anwohner konnte den Vorfall beobachten und die Feuerwehr und Polizei verständigen. Es liegen Täterbeschreibungen und Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug vor. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades (E-Bike) 38226 Salzgitter, Heckenstraße 24.05.19, 11:00-19:30 Uhr

Zum Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades kam es am Freitagnachmittag in Salzgitter-Lebenstedt. Unbekannte Täter entwendet das E-Bike einer 47-jährigen Frau aus Salzgitter, welches verschlossen vor einem Mehrfamilienhaus in der Heckenstraße stand. Bei dem entwendeten E-Bike handelt es sich um blau-graues Modell der Marke "Prophete". Dieses wurde zur polizeilichen Sachfahndung ausgeschrieben. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die relevante Hinweise zu den o.g. Straftaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

